Es wird wieder richtig heiß am Wochenende auf Mallorca

Am Wochenende gilt Warnstufe Gelb wegen Hitze. Foto: Aemet

Die Ventilatoren müssen auf Mallorca wieder eine Stufe höher gestellt werden. Der Sommer zieht wieder an und beschert der Insel ein heißes Wochenende.

Der Samstag (17.8.) startet schön. Daran ändert sich auch nichts im Tagesverlauf. Bei Sonne satt brauchen Sie gar nicht lange am Himmel nach Wolken zu suchen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Inselmitte und den Norden die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Dann sind bis zu 37 Grad drin.

Dann zum Baden vielleicht doch lieber an die Playa de Palma. Bei Wassertemperaturen von 29 Grad kann man aber kaum noch von einer Erfrischung sprechen.

Glücklicherweise kühlt es nachts weiter ganz gut ab. Bei 19 Grad in Palma de Mallorca kann der Ventilator vielleicht sogar ausbleiben, 20 Grad werden es in Sa Pobla, 23 Grad in Felanitx.

Der Sonntag zeigt sich mehr oder weniger unverändert. Es kann zwar die ein oder andere Wolke vorbeiziehen, viel Schatten wird sie aber nicht bringen. Die Temperaturen steigen auf 38 Grad an, es gelten die gleichen Warnstufen wie am Vortag.

Zum Wochenstart sollen die Temperaturen wieder ein Stück fallen. /rp