Mallorca-Urlauberin vermisst nach Diebstahl in Llucmajor wichtige Medikamente

Ein Taschendieb hat das Leben einer deutschen Mallorca-Urlauberin schwer gemacht. Denn in der gestohlenen Tasche waren wichtige Medikamente.

"Am Markt in Llucmajor haben Taschendiebe heute die Tasche von einer Marktbesucherin aufgeschlitzt und eine kleine Handtasche daraus gestohlen", schreibt der Sohn des Opfers der MZ. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagmittag gegen 13 Uhr.

Der finanzielle Schaden sei zu verschmerzen, wichtiger seien Tabletten und Fotos ihrer verstorbenen Mutter, die sie in der Tasche mit sich trug. "Vielleicht findet man ja die rote Innentasche in Llucmajor wieder und kann die örtliche Polizei darüber informieren", bittet der Leser. Hinweise leitet auch die MZ weiter (web@mallorcazeitung.es).

Gerade auf Märkten wird Besuchern empfohlen, keine Wertgegenstände bei sich zu tragen und das Portmonnaie gut zu verstauen. /rp