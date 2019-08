Leiche liegt in Palma de Mallorca mitten auf der Straße rum

Die Polizei ermittelt im Fall einer Leiche, die mitten auf der Straße in einem Stadtviertel von Palma de Mallorca lag. Die Beamten gehen von einem natürlichen Tod aus.

Der 43-jährige Mann wurde gegen 18 Uhr am Freitag (16.8.) auf einem Parkplatz in Coll den Rebassa in der Nähe der Flughafen-Autobahn gefunden. Der Rettungsdienst stellte fest, dass die Leiche bereits einige Stunden dort lag.

Für Verwirrung sorgte eine Wunde an der Nase des Mannes. Die Beamten vermuten dennoch, dass der Mann krankheitsbedingt gestorben ist und beim Aufprall auf die Straße sich die Verletzung zugezogen hat. Klarheit soll nun eine Autopsie bringen. /rp