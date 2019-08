Mallorca-Fähre vor Dénia auf Grund aufgelaufen

Eine Mallorca-Fähre vom Unternehmen Baleària ist vor der spanischen Küstenstadt Dénia gestrandet. Die Passagiere mussten von der Seenotrettung an Land gebracht werden. Verletzte gab es nicht.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (16.8.) um 23.20 Uhr. Bei der Einfahrt in den Hafen lief die Fähre, die in Palma de Mallorca gestartet war und weitere Passagiere auf Ibiza einsammelte, auf Grund auf.

393 Passagiere und 70 Fahrzeuge waren zu dem Zeitpunkt an Bord. Verletzt wurde niemand, auch lief kein Treibstoff ins Meer aus. Die Seenotrettung brachte die Passagiere an Land. Noch ist unklar, wie die Fahrzeuge von Bord geschafft werden sollen. Techniker prüfen derzeit den Zustand des Schiffes. Den Passagieren, die mit Autos unterwegs waren, wurden ersatzweise Busse zur Verfügung gestellt. /rp