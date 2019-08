Super-Meteor verblüfft Mallorca

Ein Meteor hat am Freitagabend (16.8.) Urlauber und Residenten auf Mallorca verblüfft. Der Feuerball zog am Nachthimmel entlang und war genauso hell wie der Mond.



Ein Observatorium auf Ibiza hat es geschafft, das Phänomen zu filmen. Es handelt sich um den hellsten Meteor in Spanien der vergangenen Jahre. Das Ereignis war nicht nur auf Ibiza, sondern auch im großen Umkreis zu sehen. So hat ein User bei Twitter aus Algerien folgendes Video gepostet:





Desconec si es fake o real, suposadament gravat desde les costes d'Algèria #Meteorit #Meteorito pic.twitter.com/qRsEGjxf4T — Ray (@RayD0N0VAN) August 16, 2019

Es sind auch zahlreiche Fotos in den sozialen Netzwerken aufgetaucht:Die Sternwarte geht davon aus, dass der Meteor zwischen Mallorca und Sardinien in einer Höhe von 50 Kilometern verglüht ist. /rp