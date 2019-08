18-Jähriger nach Sprung ins Meer bei Banyalbufar schwer verletzt

Ein junger Mann hat sich bei einem Sprung ins Meer an der Steilküste im Nordwesten von Mallorca schwere Verletzungen zugezogen.

Zu dem Unfall kam es am Montag (19.8.) gegen 13 Uhr an der Küste von Banyalbufar. Der 18-Jährige sprang nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" von einem Felsen in rund 15 Metern Höhe. Beim Aufprall brach er sich nach ersten Erkenntnissen den Oberschenkelknochen.

Zusammen mit einem Freund harrte er auf einem Felsen im Meer aus, bis der Rettungshubschrauber der Guardia Civil eintraf. Mit einem motorisierten Schlauchboot wurde er an Land gebracht und von dort zum Hubschrauber. Dieser flog mit dem Patienten das Landeskrankenhaus Son Espases an. /ff