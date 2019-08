Polizei fasst Mitglieder von Rolex-Bande nach Überfall auf Mallorca-Urlauber

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben zwei mutmaßliche Mitglieder einer Rolex-Bande festgenommen, die am 15. August einen Urlauber in der Innenstadt von Palma de Mallorca überfallen haben sollen. Ermittelt wird gegen die beiden wegen Raubüberfalls und Dokumentenfälschung.

Zu der Tat kam es am Nachmittag auf der Plaza del Mercat. Einer der Täter packte den Urlauber am Arm und riss ihm die Uhr im Wert von rund 30.000 Euro vom Handgelenk. Daraufhin flüchtete er in eine nahegelegene Straße, wo ein Komplize mit einem Motorroller wartete.

Die Ermittler machten die Täter am Folgetag im Stadtzentrum aus. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der beiden Männer mit gefälschten Papieren unterwegs war, der andere konnte sich nicht ausweisen. Die gestohlene Uhr fand sich im Hotelzimmer der beiden Italiener an der Playa de Palma. Sichergestellt wurden außerdem Bargeld, Handys und Unterlagen.

Die Polizei will nun klären, ob die beiden Festgenommenen an weiteren Raubzügen beteiligt waren. Diebstähle von teuren Uhren sind auf Mallorca mittlerweile an der Tagesordnung. Die Polizei hat ein recht exaktes Profil der Täter.

