Ein bisschen Regen und weiter Hitze auf Mallorca

In Santa Maria zeigen sich Wolken am Himmel.

In Santa Maria zeigen sich Wolken am Himmel. Foto: MZ-Livecams

Es gibt Abwechslung ins Sommerwetter auf Mallorca. Für die kommenden Tage erwarten uns sowohl Höchsttemperaturen, also auch etwas Regen zur Abkühlung.

Am Montag (19.8.) galt von 12 bis 19 Uhr noch die Warnstufe Gelb wegen Hitze für die Inselmitte. Die Temperaturen erreichten dort laut Wetterdienst Aemet bis zu 36 Grad. Ansonsten lagen die Temperaturen zwischen 30 Grad in Felanitx und 35 Grad in Palma. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 23 Grad in Felanitx und 21 Grad in Palma. In Lluc geht es sogar runter auf 18 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Dienstag (20.8.) beginnt mit morgendlichem Nebel. Am Abend und in der Nacht kann es vor allem im mittleren Westen der Insel etwas regnen. Auch Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Außerdem gibt es zunehmend starken Wind aus Osten nach Nordosten. Die Temperaturen erreichen Werte von 34 Grad in Palma und 29 Grad in Felanitx. In der Nacht kühlt es auf 21 Grad in Palma und 23 in Felanitx ab.

Am Mittwoch scheint wieder überwiegend die Sonne, die Höchsttemperaturen sind aber etwas rückläufig. Der Wind weht zuweilen böig. Ähnlich freundlich geht es am Donnerstag und Freitag weiter, die Höchsttemperaturen steigen wieder leicht.

Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt am Montag bei 28 und am Dienstag bei 27 Grad. /lw