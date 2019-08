Spanien bietet "Open Arms" die Häfen Menorca oder Mallorca an

Die Häfen Menorca oder Mallorca sind im Gespräch, um das Flüchtlingsdrama um das NGO-Schiff "Open Arms" zu lösen. Die spanische Regierung bot der Nichtregierungsorganisation am Sonntag (18.8.) an, die Balearen-Häfen anzulaufen, um die Menschen an Bord in Sicherheit zu bringen. Die Verantwortlichen der "Open Arms" lehnten das Ansgebot jedoch ab. Den 107 an Bord verbleibenden Flüchtlingen könne keine weitere Überfahrt mehr zugemutet werden. Um die Sicherheit der Menschen zu garantieren, müsse Italien den Hafen Lampedusa öffnen.

Die "Open Arms" wird von der gleichnamigen spanischen NGO betrieben. Die im Mittelmeer aufgenommenen Flüchtlinge befinden sich seit zwei Wochen an Bord des Schiffes. Der italienische Innenminister Matteo Salvini verweigerte dem Schiff das Einlaufen in italienische Häfen. Auch nach einem Urteil der italienischen Justiz, das zur Rettung der Flüchtlinge verpflichtet, blieb Salvini hart. Einige Kinder sowie kranke Menschen durften das Schiff inzwischen verlassen. 107 Menschen befinden sich noch an Bord, ihre Situation wird als kritisch beschrieben. Es kam bereits zu einem Selbstmordversuch. Andere sprangen aus Verzweiflung ins Wasser, um die Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen.

Nach anfänglichem Zögern erklärte sich der spanische Premier Pedro Sánchez schließlich bereit, das Schiff in spanische Häfen einlaufen zu lassen. Zunächst bot die spanische Regierung den Hafen Algeciras dann die wesentlich näher liegenden Häfen Menorca oder Mallorca an. Die stellvertretende Regierungschefin Carmen Calvo telefonierte am Sonntag (18.8.) mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol, um ihr die Entscheidung der spanischen Regierung mitzuteilen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Armengol bekräftigte ihr Angebot, Flüchtlinge der "Open Arms" in Palma de Mallorca aufzunehmen. /tg