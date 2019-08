Verweste Leiche an einer Landstraße auf Mallorca gefunden

Nach dem Fund einer verwesten Leiche an der Landstraße nach Cap Blanc an der Südküste von Mallorca hat die Guardia Civil die Ermittlungen aufgenommen. Ein Passant hatte den leblosen Körper eines etwa 30 bis 40 Jahre alten Mannes am Donnerstag (18.8.) an der Landstraße nach Cap Blanc entdeckt und die Polizei verständigt.

Einer ersten Einschätzung der Gerichtsmediziner zufolge war der Tod bereits vor etwa zwei Monaten eingetreten. Über die mögliche Todesursache gab es zunächst keine Informationen. Der Verwesungszustand erschwert die weitere gerichtsmedizinische Untersuchung. /tg