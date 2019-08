Spanisches Kriegsschiff soll Flüchtlingsboot nach Mallorca bringen

Die spanische Regierung schickt das Kriegsschiff "Audaz" von Cádiz nach Italien, um die Flüchtlinge der "Open Arms" nach Mallorca zu bringen. Das Schiff werde am Dienstagabend (20.8.) nach Lampedusa aufbrechen, um dort in drei Tagen anzukommen und das Flüchtlingsschiff nach Palma de Mallorca zu begleiten, teilte die spanische Regierung mit. Das sei die geeignetste Lösung für den humanitären Notfall.

Die spanische Regierung hatte der Nichtregierungsorganisation zuvor angeboten, die Balearen-Häfen anzulaufen, um die Menschen an Bord in Sicherheit zu bringen. Die Landesregierung prüft derzeit vier Standorte wie kommunale Sporthallen, wo die Flüchtlinge provisorisch untergebracht werden können, wie Sozialministerin Fina Santiago am Montag (19.8.) gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte. Sie gehe davon aus, dass die Menschen zwischen zwei und sechs Wochen auf den Balearen verblieben, um anschließend aufs spanische Festland gebracht zu werden.

Das Schiff "Open Arms" wird von der gleichnamigen spanischen NGO betrieben. Die im Mittelmeer aufgenommenen Flüchtlinge befinden sich seit über zwei Wochen an Bord des Schiffes. Der italienische Innenminister Matteo Salvini verweigerte dem Schiff das Einlaufen in italienische Häfen. Nach einem Urteil der italienischen Justiz, das zur Rettung der Flüchtlinge verpflichtet, näherte sich die "Open Arms" der Insel Lampedusa. Einige Kinder sowie kranke Menschen durften das Schiff inzwischen verlassen. 107 Menschen befinden sich noch an Bord, während sich das italienische Innenministerium weigert, die weiteren Passagiere von Bord gehen zu lassen.

Die Situation auf dem Schiff wird als kritisch beschrieben. Anscheinend kam es bereits zu einem Selbstmordversuch. Andere Menschen sprangen aus Verzweiflung ins Wasser, um die in etwa 800 Meter Entfernung liegende Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen. /ff/tg