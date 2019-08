Das Boot geriet gegen 11 Uhr in Brand.

Das Boot geriet gegen 11 Uhr in Brand. Foto: Ernst Klauser

Yacht gerät vor Port Adriano in Brand und sinkt

Vor Port Adriano, im Südwesten von Mallorca, ist am Dienstagmorgen (20.8.) beim Auslaufen aus dem Edelhafen eine Yacht in Brand geraten. Die spanischen Insassen - ein Vater und sein Sohn - konnten gerettet werden. Der Sohn erlitt leichte Verletzungen, der Vater blieb unversehrt.



Der Brand brach gegen 11 Uhr morgens aus. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall. Danach brach am Heck ein Feuer aus, das sich rasend schnell ausbreitete. Das etwa 10 Meter lange Schiff trieb dabei immer weiter aufs offene Meer hinaus. Die Yacht brannte etwa eine Stunde lang komplett aus und sank dann.