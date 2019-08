Drogenrazzia auf Mallorca nach Fund von 80 Kilo Kokain

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (21.8.) eine große Drogenrazzia auf Mallorca und dem spanischen Festland gestartet. Im Fokus der Beamten sind die Lieferanten, die das Rauschmittel auf die Insel bringen. Auslöser der Aktion war ein Fund von 80 Kilo Kokain in Algeciras, das von Kolumbien nach Mallorca gebracht werden sollte.

In den frühen Morgenstunden hat die Polizei mehrere Wohnungen in den Gemeinden Palma de Mallorca, Marratxí, Lloseta und Capdepera sowie in Madrid und Barcelona durchsucht. Die Bande von Drogenschmugglern soll von Spaniern und Kolumbianern geführt werden.

Die Operación Crótalo - so werden die Ermittlungen genannt - hatte mehrere Festnahmen zur Folge. Genaue Ergebnisse hat die Guardia Civil noch nicht bekannt gegeben. /rp