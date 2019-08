Hitze und extreme Waldbrandgefahr auf Mallorca

Passen Sie derzeit gut auf, wo Sie Ihre Zigarettenstummel auf Mallorca entsorgen. Denn fast auf der ganzen Insel herrscht extreme Waldbrandgefahr (siehe Foto). Erst am Wochenende kann wieder mit etwas Regen gerechnet werden.

Der Donnerstag (22.8.) startet bewölkt. Doch schon am Vormittag kämpft sich die Sonne durch und lässt sich danach auch nicht wieder vertreiben. Die Temperaturen knacken ortsweise die 30-Grad-Marke: 32 Grad in Palma de Mallorca, 30 Grad in Sa Pobla, 29 Grad in Felanitx.

In der Nacht bewegen sich die Temperaturen um die 20-Grad-Marke.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag geht es unverändert weiter. Sprich: viel Sonne, wenige Wolken, Temperaturen um die 30 Grad. Dafür weht an der Küste ein böiger Wind.

Ab Samstag zieht der Himmel langsam zu, und die Regenwahrscheinlichkeit steigt. /rp