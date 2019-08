Nächtlicher Einbruch im Wasserpark an der Playa de Palma

Eine Gruppe von vermummten Personen hat in der Nacht auf auf Montag (19.8.) versucht, die Einnahmen eines Wasserpark an der Playa de Palma, dem Aqualand, zu stehlen. Ein Sensor löste jedoch einen Alarm aus und schlug die Diebe in die Flucht.

Wie die Guardia Civil gegenüber der MZ bestätigte, versuchten die Vermummten, in die Büroräume des Wasserparks vorzudringen. Dabei wurden sie von Kameras gefilmt. Der Diebstahl endete, als ein Sensor einen Alarm auslöste, noch ehe die Einbrecher den Geldschrank aufbrechen konnten.

Die Guardia Civil geht davon aus, dass nichts gestohlen wurde. Dennoch wurden bei dem Einbruch mehrere Türen zerstört. Die Ermittlungen laufen. /rp