Traditionsrösterei Cafés Llofriu eröffnet Lokal im Mercat de l'Olivar in Palma de Mallorca

Wer etwas von Kaffee versteht und ihn zu genießen weiß, der kann im Mercat de l'Olivar in Palma de Mallorca seiner Nase folgen und landet seit Dienstag (20.8.) beim Stand des Traditions-Kaffee- und Teehändlers Cafés Llofriu. Bis vor Kurzem noch im nahegelegenen Carrer de Josep Tous i Ferrer beherbergt, hat die Traditionsrösterei nun ihren neuen Verkaufspunkt in die bekannte Markthalle verlegt – an die Stände mit den Nummern 2 und 3.

Mit umgezogen ist auch die Puppe mit kaffeebrauner Haut, einem bunten Röckchen und Kaffeebohnen auf den Schultern, die quasi zum Inventar der Traditionsrösterei gehört. Das Maskottchen "La negrita", die Schwarze, wie sie die Mallorquiner nennen, stammt aus Paris und ist stadtweit bekannt. Als Aushängeschild des Lokals schwang sie Jahrzehnte lang im Schaufenster ihre Hüften. Vor einigen Monaten hatten die Betreiber von Cafés Llofriu noch bekannt gegeben, dass die Puppe nicht mit in das neue Lokal im Olivarmarkt zieht, da sie nicht zur neuen Aufmachung passe. Da viele Stammkunden nach ihr gefragt hätten, bemühen sich die Betreiber nun doch darum, für sie dort einen Platz zu finden.

Cafés Llofriu steht auf der von der Stadt Palma erstellten Liste von schützenswerten Traditionsgeschäften, die das Bild der Stadt prägen. Eine Vielzahl dieser Läden musste in den vergangenen Jahren schließen, weil die Mieten in der Innenstadt von Palma de Mallorca in die Höhe geschossen sind. /sw