Das Wegbaggern von Seegras geht in Sa Ràpita weiter

Trotz der Kritik der Umweltschützer auf Mallorca geht die Entfernung von Seegras an den Stränden von Es Trenc und Sa Ràpita weiter. In den frühen Morgenstunden des Mittwoch (21.8.) rollten erneut die Bagger an, um den Abschnitt am Yachtclub Sa Ràpita zu säubern. Augenzeugen berichten, dass die Arbeiten mit dem Eintreffen der ersten Badegäste um 8 Uhr morgens abgebrochen wurden. Inspektoren der Umweltbehörde seien nicht anwesend gewesen.

Umweltschützer argumentieren, dass die Seegrasberge am Strand zum Ökosystem dazugehörten und kritisierten den Eingriff im Naturpark. Das Rathaus Campos hielt diesen Argumenten entgegen, dass durch zu viele Algen auch die Sicherheit der Badegäste beeinträchtigt würde. Man habe eine Genehmigung beantragt und erhalten. /tg