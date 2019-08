Am Gorg Blau konnte die 18-Jährige aus eigener Kraft weder auf- noch absteigen

Rescat d'una noia de 18 anys que s'havia quedat bloquetjada sense poder pujar ni baixar a la zona del Gorg Blau. #parcSóller#GrupdeRescatdeMuntanya pic.twitter.com/z5isqx9R8E — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) August 21, 2019

Einer 18-jährigen Kletterin ist die Feuerwehr Mallorca am Mittwoch (21.8.) an einer Steilwand im Tramuntana-Gebirge zu Hilfe geeilt. Die Frau befand sich an der Felswand am Gorg Blau (Gemeinde Escorca) und konnte weder auf- noch absteigen.Die Feuerwehr schickte ein Team der Bergrettung sowie Beamte der Wache in Sóller. Verletzt wurde niemand. /tg