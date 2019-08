Toter Delfin an der Nordostküste von Mallorca geborgen

An der Küste von Artà im Nordosten von Mallorca ist am Mittwoch (21.8.) ein toter Delfin gefunden worden. Der Kadaver wurde an der Cala Mitjana entdeckt.

Die Gemeinde Artà war vom balearischen Umweltministerium über den Fund informiert worden. In Folge der stark fortgeschrittenen Verwesung konnte die Delfinart nicht weiter identifiziert werden. Die Ortspolizei wurde mit der Bergung des Kadavers beauftragt. /ff