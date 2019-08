Schönes Wochenende auf Mallorca, dann kommt der Regen

Die Zeit des konstanten Mallorca-Wetters neigt sich dem Ende zu. Spätestens mit Beginn der neuen Woche wird es auf der Insel wechselhaft.

Der Samstag startet sonnig. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken und es kann sogar zu ein paar Regentropfen kommen. An der Küste weht ein böiger Wind. Die Temperaturen knacken weiterhin die 30-Grad-Marke: 31 Grad in Palma de Mallorca, 30 Grad in Sa Pobla, 29 Grad in Felanitx.

Nachts kühlt es auf etwa 20 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag geht es unverändert weiter. Wieder gibt es Sonne am Morgen und ab dem Nachmittag eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Ab Montagmittag soll dann wirklich der Regen kommen. Dieser kann von Gewitter begleitet werden. Danach setzt ein Sonne-Wolken-Regen-Mix ein. /rp