Baby aus Hotelpool in Palma de Mallorca gerettet

Ein 9 Monate altes Baby ist am Samstagmorgen (24.8.) in einen Hotelpool in Palma de Mallorca gefallen. Gäste sprangen ins Wasser, um das Baby zu retten. Sie leisteten erste Hilfe und konnten das Kind retten. Es wurde zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Kind soll in den Pool gefallen sein, als die Eltern einen Moment nicht aufgepasst hatten.