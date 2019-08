Eine Yacht brennt am Es Trenc.

Eine Yacht brennt am Es Trenc. Foto: privat

Feuer auf einer 33-Meter-Yacht am Naturstrand Es Trenc

Notfall am Naturstrand Es Trenc, eine große Yacht hat am Samstag (24.8.) Feuer gefangen. MZ-Leserin Tanja Weiss wurde Augenzeugin des Vorfalls.

"Wir waren selbst mit einem Boot dort unterwegs und bemerkten gegen 17.30 Uhr einen seltsamen Geruch, als ob etwas schwelen würde", sagt sie der MZ am Telefon. Dann sahen sie Rauch, der aus dem Heck eines Schiffes drang, das nicht weit weg von ihnen ankerte. "Das Löschschiff war sehr schnell da, die Besatzung wurde von Bord geholt. Ich habe drei Mann an Deck gesehen." Insgesamt wurden 15 Personen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde offenbar niemand. Zwei Rettungsboote waren im Einsatz.

"Die Feuerwehr versuchte dann, das Schiff zu löschen. Aber erfolglos. Bald brannte das ganze Schiff lichterloh." Sie selbst sind dann vorsichtshalber in den Hafen zurückgekehrt. "Viele sind gefahren, es hat bestialisch gestunken und einmal hat es laut geknallt. Wahrscheinlich war das eine Gasflasche. Uns wurde es dann zu gefährlich."

Bei dem Schiff soll es sich um die "D'Anglaterre" handeln. Die 33 Meter lange Luxusyacht mit sechs Kabinen und einer Kapazität für zwölf Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder konnte gecharter werden. Sie verfügte über eine Klimaanlage, WLAN und einen Whirlpool im Innenbereich.

Erst vor kurzem hatte eine Yacht vor dem Hafen Port Adriano Feuer gefangen. Bei dem Vorfall wurde eine Person schwer verletzt. Die Yacht brannte aus und sank. /lk