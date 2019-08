Jetzt werden schon Privat-Pools auf Mallorca vermietet

Der Pool in Marratxí kostet 12 Euro für einen halben Tag.

Auf www.swimmy.es kann man sich einen Pool auf Mallorca mieten. Die Angebote stammen von Privatpersonen, die Anwendung folgt dem Prinzip von Airbnb. Im Angebot sind zum Beispiel Pools am Stadtrand von Palma de Mallorca oder in Marratxí. Die Preise liegen zwischen 12 und 20 Euro pro Person für einen halben Tag, je nachdem, was der Eigentümer anbietet.

"Es gibt keinen festgelegten Mindestpreis", erklärt Swimmy auf der Plattform. Die Idee sei es, häufig nicht genutzte Pools von Privatpersonen nutzbar zu machen. In Spanien gibt es die App seit Juli, "Swimmy" hat auch Pools in Frankreich und seit kurzem in den USA im Angebot. /lk