Streik an der Passkontrolle am Flughafen von Mallorca

An den Passkontrollen am Flughafen Son Sant Joan wird gestreikt.

An den Passkontrollen am Flughafen Son Sant Joan wird gestreikt. Foto: DM

An den Passkontrollen am Flughafen von Palma de Mallorca kann es zu langen Wartezeiten kommen. Die Beschäftigten der Firma Acciona sind in einen unbefristeten Streik getreten, da die Arbeitsbedingungen "unmenschlich" seien. Sie müssten sich mit betrunkenen Briten herumärgern, würden von Passagieren bedroht, die mit gefälschten Dokumenten einreisen wollen.

"Die Situation am gesamten Flughafen ist prekär", sagt Hernán Nogués. "Ich verdiene als Schichtleiter 1.100 Euro bei einem 39-Stunden-Vertrag. Zwischen neun und 13 Uhr kommen 70 Flüge an mit normalen Familien an Bord, Hooligans, Betrunkenen und Leuten, die unter Drogen stehen. Wenn man nicht weiß, damit umzugehen, entstehen Konflikte." Seine Mitarbeiter würden nur um die 500 Euro verdienen.

Am Wochenende werden rund 400 Flüge und 74.000 Passagiere betroffen sein, die von außerhalb des Schengen-Raums einreisen. /lk