Waldbrand bei Esporles ausgebrochen

In Son Quint bei Esporles bekämpft die Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden des Sonntags (25.8.) einen Waldbrand. Im Einsatz sind ein Löschflugzeug, ein Hubschrauber, zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr und mindestens 20 Feuerwehrleute. Betroffen sind zirka 0,05 Hektar Wald. Die Lage scheint unter Kontrolle zu sein.

Es ist bereits der dritte Brand, der in dieser Woche in der Gegend ausgebrochen ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Brandstiftung ist hoch, es wird in diese Richtung ermittelt. /lk