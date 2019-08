Deutsche Unternehmerfamilie bei Hubschrauberunglück auf Mallorca ausgelöscht

Ministerpräsidentin Francina Armengol an der Unglücksstelle.

Ministerpräsidentin Francina Armengol an der Unglücksstelle. Foto: Pere Joan Oliver

Sie waren echte Mallorca-Fans: Die Unternehmerfamilie Inselkammer soll bereits seit rund zehn Jahren regelmäßig auf Mallorca Urlaub gemacht haben. Am Sonntag (25.8.) wurde der vierköpfigen Familie aus München der Flug mit einem Hubschrauber zum Verhängnis.

August Inselkammer jr. war der Sohn des erst im April verstorbenen August Inselkammer sr., dessen Fertighaus-Firma "Isartaler Holzhaus" er weiterführte. Die Familiendynastie Inselkammer gehört in München und Umgebung zu den bekanntesten Unternehmerfamilien und hat sich neben der Baubranche vor allem auf die Gastronomie und das Brauerhandwerk spezialisiert.

Gemeinsam mit seiner Frau Christina, die aus der Familie der Brauerei Augustiner stammt, und seinen beiden Kindern Max (11) und Sophie (9), war August Inselkammer in einem Haus auf der Hotelfinca La Reserva Rotana in Manacor untergebracht. Am Sonntag (25.8.) feierte er seinen 43. Geburtstag. Die Familie war bereits seit mehreren Wochen auf Mallorca.

Der Pilot des Hubschraubers, Cedric Leoni, sollte die Familie zum Geburtstagsessen mit Freunden ins Restaurant Campino in Camp de Mar bringen. Leoni grüßte aus der Luft noch einen Freund, auf dessen Finca er den Hubschrauber manchmal parkte. Kurz darauf kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß. /jk