Hubschrauber-Unglück auf Mallorca: Das sind die spanischen Opfer

Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers und einem Leichtflugzeug am Sonntag (25.8.) in der Gegend von Costitx auf Mallorca sind neben der deutscheb Unternehmer-Familie um August Inselkammer drei weitere Personen zu Tode gekommen. Mittlerweile wurden Details zu den beiden Piloten sowie einem weiteren Todesopfer bekannt.

Der Pilot des Hubschraubers, Cedric Leoni, sollte die aus Bayern stammende Unternehmer-Familie zum Geburstagsessen mit Freunden ins Restaurant Campino in Camp de Mar bringen. Der 44-jährige Leoni grüßte aus der Luft per Handzeichen noch einen Freund, auf dessen Finca er den Hubschrauber manchmal parkte. Kurz darauf kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, war Cedric Leoni ein exzellenter Pilot und Helikopter-Fluglehrer. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder im Alter von zehn, acht und vier Jahren. Seine Frau Tanja lebte mit den Kindern zunächst auf Mallorca. Da der mittlere Sohn jedoch wegen einer Krankheit das hiesige Klima daher nicht gut vertrug, zog die Familie nach Deutschland. Cedric Leoni arbeitete auf Mallorca und verbrachte einige Zeit bei seiner Familie in Deutschland. Das erzählte ein befreundeter mallorquinischer Pilot des Opfers am Montag (26.8.) der MZ-Schwesterzeitung.

"Er wandte stets sämtliche Sicherheitsmaßnahmen an. Ich bin insgesamt über 30 Stunden mit ihm über die Insel geflogen, und er hat immer wieder den Ort und die Flugrichtung durchgegeben", sagte der mit dem Opfer befreundete Mann dem "Diario de Mallorca".

Leonie arbeitete für die deutsche Firma Rotorflug und flog Touristen und Residenten über die Insel. Darüber hinaus machte er aus der Luft auch Aufnahmen für Immobilienagenturen oder Schifffahrtsunternehmen.

"Ich selbst habe an den Maschinen der Firma Kamaras installiert, die die Passagiere während der Ausflugsfahrten gefilmt haben. So hatten sie im Nachhinein eine schöne Erinnerung an ihren Flug", sagte der Freund des Opfers der MZ-Schwesterzeitung. "Er war ein besonderer Mensch. Jeder kam gut mit ihm aus. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist", so der Mann.

Auch über den Piloten des Ultraleichtflugzeuges, Juan José Vidal Calero, ist mittlerweile mehr bekannt. Neben dem 46-Jährigen war auch dessen Freund Gustavo Adolfo Serrano Zambrana an Bord des Flugzeuges.

Vidal wurde in Valencia geboren und kam mit sechs oder sieben Jahren nach Mallorca. Er flog leidenschaftlich gerne Ultraleichtflugzeuge und war auch oft mit seinem Mountainbike in den Bergen unterwegs. Mit seiner Lebensgefährtin lebte der 46-Jährige seit zwölf Jahren in Port d'Alcúdia. Die Familie des Opfers kam noch am Sonntag (25.8.) auf die Insel.

Bis zum Unglück war Juanjo Vidal mit seinem Ultraleichtflugzeug immer wieder über den Alpen unterwegs und erwarb noch die Berechtigung zum Fluglehrer. /sw