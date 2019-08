22 Millionen Euro für Investitionen in Tourismuszonen auf Mallorca

Die Gemeinden auf Mallorca können sich über 22 Millionen Euro freuen, die für Projekte in den Tourismuszonen fließen. Das Geld stammt aus den Einnahmen der sogenannten Bettenbörse, einem Konsortium, das die Gebühren für die Beantragung von Gästeplätzen in touristischen Unterkünften verwaltet.

Gefördert werden insgesamt 64 Projekte, die die Gemeinden zuvor eingereicht hatten, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (26.8.) heißt. Das Konsortium zahlt bis zu 80 Prozent der Kosten, maximal 500.000 Euro.

Zu den Projekten zählen die Verschönerung mehrerer Straßen in der Gemeinde Calvià, ein Schwimmbad in der Gemeinde Santa Margalida, Arbeiten am Boulevard von Playa de Muro oder der Bau eines Auditoriums in Puigpunyent. Geld fließen soll außerdem für einen Fahrradweg in der Gemeinde Santanyí, Tourismus-Info-Büros in Manacor, Fahrrad- und Wanderwege in Porreres sowie die Verschönerung des Ortskerns von Santa Maria. /ff