24 Gäste von Restaurant in Palma de Mallorca erleiden Lebensmittelvergiftung

24 Personen auf Mallorca müssen wegen einer Lebensmittelvergiftung behandelt werden, nachdem sie in einem japanischen Restaurant in Palma de Mallorca essen waren. Das hat die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Montag (26.8.) bestätigt.

Das betroffene Restaurant sei vorsorglich vorübergehend geschlossen worden. Inspektoren des balearischen Gesundheitsministeriums inspizierten am Montag das Lokal. Derzeit werde ermittelt, was die Betroffenen zu sich genommen hätten, hieß es.

Die Patienten waren mit Gastroenteritis in den Krankenhäusern von Son Llàtzer und Son Espases eingeliefert worden. Es werde nicht ausgeschlossen, dass weitere Fälle gemeldet werden. /ff