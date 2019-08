Einbrecher überfallen Frau in Villa in Port d'Andratx

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (27.8.) eine Frau in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca in ihrem Haus überfallen. Die Männer knebelten ihr Opfer und stahlen Wertsachen sowie Bargeld, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Überfall kam es demnach gegen Mitternacht in der Urbanisation La Mola. Die vermummten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus und griffen die Frau an, die später wegen ihrer Verletzungen im Landeskrankenhaus Son Espases behandelt werden musste. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /ff