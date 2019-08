Mallorca-Unwetter trifft Santanyí am heftigsten

Die heftigen Regenfällen vom Dienstag (27.8.) haben den Süden der Insel Mallorca am schwersten getroffen. In der Gegend um Santanyí fielen innerhalb von einer Stunde 99 Liter pro Quadratmeter, was in den sonst ausgetrockneten Flussläufen und auf vielen Straßen zu heftigen Überschwemmungen führte.

Eine dramatische Szene filmten Augenzeugen bei Cala d'Or (Gemeinde Santanyí): Ein Pkw wurde von den Wassermassen ergriffen. Die Fahrerin konnte sich schwimmend ans Ufer retten.

Mallorca erinnert sich noch lebhaft an die Regenflut-Katastrophe vom Oktober 2018, bei der 13 Menschen in den Wasser- und Schlammmassen starben. Viele von ihnen wurden im Auto auf der Straße überrascht.