Zahl der Restaurant-Gäste mit Lebensmittelvergiftung auf Mallorca steigt auf 38

Die Zahl der Lebensmittelvergiftungen unter Gästen eines japanischen Restaurants in Palma de Mallorca ist auf mindestens 38 angestiegen, wie das balearische Gesundheitsministerium am Dienstag (27.8.) mitteilte. Unter den Betroffenen befindet sich der inselweit bekannte Fußballer Víctor de Baunbag. Bei mindestens zwei der Erkrankten stellten die Ärzte zudem eine Salmonellen-Vergiftung fest.

Die ersten Fälle waren am Montag (26.8.) bekannt geworden. Allen Betroffenen ist gemein, dass sie über das Wochenende in dem Restaurant im Carrer Blanquerna gespeist hatten. Die Patienten wurden nach kurzer Behandlung aus den Krankenhäusern entlassen. Die Behörden schließen nicht aus, dass die Gesundheitszentren in den kommenden Tagen noch weitere Fälle melden, die mit dem Genuss von Speisen desselben Restaurants in Zusammenhang stehen können.

Das Restaurant wurde vorübergehend geschlossen. Die Gesundheitsbehörden ermitteln nach wie vor, welche Speisen aus dem Restaurant möglicherweise für die Vergiftungen verantwortlich gewesen sein könnten. /tg