Auto überschlägt sich bei Crestatx, Fahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 45-jährige Autofahrerin auf Mallorca bei einem Unfall bei Crestatx (Gemeinde Sa Pobla) am Mittwoch (28.8.) zugezogen. Aus bislang unbekannter Ursache überschlug sich ihr Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.



Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr am Kilometer 43 der Landstraße zwischen Ss Pobla und Pollença (MA-2020). Die Fahrerin verlor die Kontrolle über den Wagen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Anschweinend waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.





Escarceració d'una persona de 60 anys amb traumatisme toràcic. Inmobilització i extracció del vehicle.

