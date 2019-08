Polizei auf Mallorca schnappt Golfplatz-Einbrecher

Beamte der Nationalpolizei haben einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in drei Fällen in Anlagen von Golfplätzen auf Mallorca eingebrochen zu sein.

Zum ersten Einbruch war es im Januar gekommen, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (29.8.) heißt. Dabei wurde die Tür aufgebrochen und ein Safe mit Bargeld gestohlen. Im August schlug der Täter dann am selben Golfplatz erneut zu, diesmal wurde auf der Anlage in Restaurant und Shop eingebrochen.

Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass der Täter den Tatort aus erster Hand kannte. Der Verdacht fiel schließlich auf einen ehemaligen Mitarbeiter. Nach einem dritten Einbruch am 26. August auf einem anderen Golfplatz auf Mallorca, der nach demselben Muster ablief wie die beiden vorherigen Fälle, schnappte die Falle zu. Der 27-jährige Verdächtige wurde am Dienstag (27.8.) an seinem Arbeitsplatz in einem Hotel festgenommen. /ff