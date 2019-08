Razzia gegen fliegende Händler an der Playa de Palma

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat einen neuen Versuch unternommen, die fliegenden Händler an der Playa de Palma in ihre Schranken zu weisen. Bei einer großen Razzia am Donnerstag (29.8.) zwischen 12 und 20 Uhr überprüften insgesamt 13 Beamte an verschiedenen Stellen der Playa die Personalien der Händler und konfiszierten die Ware. Man habe mehr als 1.400 Artikel beschlagnahmt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Freitag.

Darüber hinaus seien 18 Verfahren wegen illegalen Straßenverkaufs eingeleitet worden, 6 Verfahren wegen des Verkaufs alkoholischer Getränke auf dem öffentlichen Gehweg, 9 Verfahren gegen Masseurinnen am Strand sowie ein Verfahren wegen Markenpiraterie. Es werde nicht die letzte Aktion dieser Art in der wichtigsten Tourismuszone von Mallorca sein, heißt es. /ff