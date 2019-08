Sieben und fünf Jahre Haft für Taxi-Räuber auf Mallorca

Wegen mehrerer brutaler Raubüberfälle auf Taxifahrer auf Mallorca sind am Donnerstag (29.8.) zwei geständige Täter zu sieben beziehungsweise fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 20 und 24 Jahre alten Männer gaben zu, über die Festtage zum Jahreswechsel insgesamt drei Taxifahrer ausgeraubt und dabei leicht verletzt zu haben. Zusätzlich zur Haftstrafe müssen die Verurteilten eine Geldstrafe von 1.000 Euro und eine Entschädigung von 4.000 Euro zahlen.

Ein weiterer minderjähriger Täter war bereits zuvor zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Die Überfälle wurden an den Tagen zwischen dem 28. Dezember 2018 und dem 7. Januar 2019 begangen. Die Täter bestiegen jeweils in den frühen Morgenstunden ein Taxi und griffen dann den Fahrer an. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Handys und andere Wertgegenstände. /tg