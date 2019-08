Gewitterwolken überschatten das Wochenende auf Mallorca

Nach dem Sturm ist erstmal Ruhe auf Mallorca eingekehrt. Doch der Schein trügt. Am Abend kann es wieder ungemütlich werden.

Der Freitag (30.8.) ist sonnig gestartet. Im Tagesverlauf zieht der Himmel langsam zu. Am Abend sind in der Inselmitte Schauer und Gewitter möglich. Die Tagestemperaturen knacken die 30-Grad-Marke: 33 Grad in Sa Pobla, 32 Grad in Palma de Mallorca, 29 Grad in Felanitx. Nachts kühlt es auf bis zu 20 Grad ab.

Am Samstag gibt es das gleiche Wetter: Tagsüber schön, abends möglicher Starkregen und Gewitter in der Inselmitte. Eine Wetterwarnung gibt es jedoch nicht. An den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts. An der Küste kann ein böiger Wind wehen.

Auch Sonntag muss beim Abendspaziergang in Inca und Sa Pobla der Regenschirm eingepackt werden. An der Küste bleibt es größtenteils trocken. Die neue Woche startet dann auf der ganzen Insel regnerisch. /rp

