Deutscher vor Ertrinken im Hotelpool gerettet

Ein 82-Jähriger Deutscher ist am Freitag (30.8.) in einem Hotelpool an der Playa de Palma vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Mann wurde im Pool des Hotels Oleander auf Höhe des Balneario 10 bewusstlos.

Zwei Sanitäter, die gerade vor Ort waren erkannten die dramatische Lage und zogen den Mann aus dem Wasser. Die eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolgreich. Noch bevor der Krankenwagen eintraf, atmete der Mann wieder selbstständig. /pss