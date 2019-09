Auto geht in Palma de Mallorca nach Crash in Flammen auf

Feuerwehrleute löschen das brennende Auto in Palma.

Feuerwehrleute löschen das brennende Auto in Palma. Foto: Bombers de Palma

Ein Fahrer hat sein Auto am Sonntag (1.9.) in Palma de Mallorca gegen eine Straßenlaterne gefahren. Das bereichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Straße Joan Miró, auf Höhe der Nummer 154. Das Fahrzeug ging nach dem Unfall in Flammen auf.

Anwohner riefen die Feuerwehr, die die Flammen löschte, während die Polizei die Straße absperrte. Der Fahrer wurde positiv auf Alkoholkonsum getestet und wegen eines Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit angezeigt. /pss