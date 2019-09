18-Jähriger nach Messer-Attacke in Magaluf schwer verletzt

Ein 18-Jährige ist am Montag (2.9.) schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert worden. Er zog sich die Verletzung bei einer Messerstecherei in Magaluf zu.

Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr morgens. Bei der Rettungsstelle gingen mehrere Anrufe ein, die darüber informierten, dass in der Straße Contralmirante Ferragut ein Schwerverletzter liegt.

Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /rp