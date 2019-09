Wieder Badeverbot an Stadtstränden von Palma de Mallorca

Es war abzusehen: Nach den Regenfällen vom Montagvormittag (2.9.) weht wieder die rote Flagge an den Stadtstränden Can Pere Antoni und Ciutat Jardí in Palma de Mallorca - Badeverbot. In Folge der Überlastung der Kanalisation und der Kläranlage floss wieder mit Abwässern vermischtes Regenwasser in die Bucht von Palma de Mallorca.

Das Gemisch sei über den Sturzbach Gros ins Meer gelangt, heißt es. Das Badeverbot gilt, bis weitere Analysen vorliegen und Entwarnung gegeben werden kann.

Wie es dazu kommen konnte, dass bereits seit mehr als 18 Jahren immer wieder ungeklärtes Wasser in die Bucht von Palma gelangt, lesen Sie im ausführlichen Report der aktuellen Printausgabe, am Kiosk und als E-Paper in der Woche vom 29. August bis 4. September 2019. /ff