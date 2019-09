Abwasserrohr repariert: Badespaß an der Playa Albercutx auf Mallorca wieder ungetrübt

Das Baden am Mallorca-Strand Playa de Albercutx bei Pollença ist wieder uneingeschränkt möglich. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag (3.9.), nachdem die Wasserproben der Gemeinde wieder gute Ergebnisse lieferten. In den Tagen zuvor hatte die Gemeinde empfohlen, auf das Bad an dem Strand zu verzichten, nachdem Wasserproben auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hinwiesen.

Zunächst hatte das Rathaus die Yachten im Verdacht und ließ mehrere Inspektionen durchführen. Schließlich wurde ein Problem in der kommunalen Kanalisation im Carrer Gregal entdeckt, das vermutlich für die Verunreinigung verantwortlich war. Die Mängel seien behoben worden, das Baden ohne Bedenken zu empfehlen, so die Gemeindeverwaltung. /tg