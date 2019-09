Zwei Festnahmen nach Raubüberfällen in Palma de Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat zwei Diebe festgenommen. Die Männer hatten ihre Opfer angegriffen und wollten die Geldbeutel stehlen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, ereignete sich der erste Fall am Sonntag (1.9.) in Palmas Vorort Son Ferriol. Ein 34-Jähriger nahm einen Behinderten in den Schwitzkasten und schlug ihm ins Gesicht, bis er die Brieftasche rausrückte.

Ein Passant beobachtete die Szene und verfolgte den Angreifer, der jedoch fliehen konnte. Eine Polizeistreife fand den Dieb wenig später, als sich dieser in einem Hauseingang versteckte.

Der zweite Fall ereignete sich am Samstagmorgen am Paseo Marítimo. Ein Mann schlug mehrfach einer kanadischen Touristin ins Gesicht, ehe er sich mit der Brieftasche davonmachte. Auch hier setzte ein Passant zur Verfolgung an. Die Polizei wurde Zeuge des Vorfalls und konnte den Dieb schließlich schnappen. /rp