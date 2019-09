Sonne-Wolken-Mix bei Badetemperaturen auf Mallorca

Die Wolken zeigen weiter Präsenz, doch am Dienstag (3.9.) lässt sich wieder häufiger die Sonne auf Mallorca sehen. Ortsweise kann es regnen, vor allem am Nachmittag. Der Wind weht schwach, mitunter böig an der Küste.

Die Temperaturen klettern am Tag auf bis zu 30 Grad in Palma de Mallorca und 26 Grad in der Tramuntana. Nachts liegen die Tiefstwerte bei 22 Grad in Felanitx und 18 Grad in Palma de Mallorca.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch nimmt die Regenwahrscheinlichkeit weiter ab, es ist meist sonnig. Die Temperaturen bleiben bei meist schwachem Wind stabil. Ähnlich geht es am Donnerstag und Freitag weiter, ortsweise sind weiterhin Schauer möglich.

