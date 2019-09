Cala d'Or fordert Sofortmaßnahmen gegen Überschwemmungen

Anwohner von Cala d'Or an der Südostküste von Mallorca fordern sofortige Lösungen gegen die häufigen Überschwemmungen in ihrem Gebiet. "Das sind keine Einzelfälle, sondern das passiert bei jedem stärkeren Regen", heißt es nach den Überschwemmungen von vergangener Woche. Die Gemeinde Santanyí müsse endlich tätig werden statt immer nur Lösungen zu versprechen.

Im Rathaus wird unterdessen auf ein Projekt verwiesen, das man bereits in Angriff genommen habe. Man werde zusätzliche Rohrleitungen verlegen, um das Regenwasser effizienter in den Sturzbach Cala Gran abzuleiten, so Bürgermeisterin Bàrbara Xamena gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Regenfälle der vergangenen Woche seien mit rund hundert Litern in 45 Minuten extrem gewesen, aber es liege auf der Hand, dass etwas passieren müsse. Größtes Problem sei, dass viele Häuser seit Jahrzehnten zu nahe an der Mündung des Sturzbachs gebaut worden seien. /ff