Dieb trotz Inselverbot weiter am Flughafen Mallorca aktiv

Die Polizei auf Mallorca hat einen 38-Jährigen erneut auf dem Flughafen festgenommen. Der Taschendieb hatte eigentlich Inselverbot und durfte nicht auf Mallorca sein.

Bereits am 15. August hatten die Polizisten den Mann geschnappt. Da ihm zehn Diebstähle nachgewiesen werden konnten, hatte der Richter ein Inselverbot erteilt. Der Mann sollte innerhalb von 24 Stunden Mallorca verlassen.

Das hat er offensichtlich nicht getan und ist weiter seinem Handwerk nachgegangen. Er verkleidete sich am Flughafen als Tourist und stahl in Menschenmengen Taschen von Passagieren. In einem Video ist sogar zu sehen, wie er einen Koffer aus einem ausparkenden Auto stiehlt.

Die Polizei hat ihn nun erneut festgenommen. Es ist unbekannt, ob die Beamten diesmal genauer hinschauen, ob der Dieb die Insel wirklich verlässt. /rp