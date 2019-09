Mallorca steht vor einem wechselhaften Wochenende

Der Regenschirm sollte in den kommenden Tagen auf Mallorca eingepackt werden. Denn es kann immer wieder zu leichten Schauern kommen.

Am Freitag (6.9.) gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Regen ist ortsweise möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla sowie 26 Grad in Felanitx. Im Norden der Insel weht ein böiger Wind, der das Meer aufpeitscht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Nordküste die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht kühlt es auf Tiefstwerte um 18 Grad ab.

Der Samstag wird der schönere Tag vom Wochenende. Am Morgen geht es unbewölkt los, im Verlauf zieht es langsam zu. Schauer sind unwahrscheinlich, aber möglich. Die Tagestemperaturen steigen leicht, nachts kühlt es im Vergleich zum Vortag stärker ab.

Der Sonntag wird wohl eher grau. Die Regenwahrscheinlichkeit für Palma de Mallorca liegt bei 65 Prozent. An der Küste weht der Wind böig, an den Temperaturen ändert sich nichts.

Die neue Woche wird regnerisch. /rp