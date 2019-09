Pegelstände auf Mallorca trotz Regenfällen weiter gesunken

Die Trockenheit auf Mallorca hat sich trotz der Regenfälle in den vergangenen zwei Wochen weiter verschärft. Die Pegelstände der Wasserreserven lagen im August bei 49 Prozent auf den Balearen. Im Vorjahresmonat lag der Wert bei 52 Prozent.

Die sogenannte Vorwarnstufe gilt nun in inzwischen in sechs Gebieten auf den Balearen. Neben Ibiza sind das Manacor-Felanitx, Migjorn (Süden), Palma-Alcúdia und Tramuntana-Süden. In der nördlichen Tramuntana galt die Vorwarnstufe bereits im Juli. Nach drei Monaten in Folge mit dieser Warnstufe müssen die Gemeinden in den betroffenen Gebieten Maßnahmen zum Wassersparen einleiten, wie es in einer Pressemitteilung der Landesregierung vom Donnerstag (5.9.) heißt.

Auf Mallorca lagen die Pegelstände im Juli bei 50 Prozent, auf Menorca bei 51 Prozent, auf Ibiza bei 45 Prozent, auf Formentera bei 46 Prozent. Keine Warnstufe gilt derzeit auf Mallorca nur in der Inselmitte (Es Pla) und in der Gegend von Artà. /ff