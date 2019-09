Rettungsschwimmer retten 82-Jährige an der Playa de Palma

Eine 82 Jahre alt Frau wurde am Freitag (6.9.) in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca eingeliefert, nachdem sie beim Schwimmen an der Playa de Palma beinahe ertrunken wäre.

Wie die Ortspolizei berichtete, zogen mehrere Rettungsschwimmer die bewusstlose Frau, deren Herz-Kreislauf-System ausgefallen war, aus dem Wasser. Nachdem die Socorristas sie reanimiert hatten, wurde die Seniorin ins Krankenhaus gebracht. /sw