Gefängnisstrafe für Altenpfleger wegen Missbrauchs einer 90-Jährigen

Ein Richter hat am Samstag (7.9.) in Palma de Mallorca einem 27-Jährigen wegen mutmaßlichen Missbrauchs einer Seniorin in der zum Inselrat gehörenden Seniorenresidenz La Bonanova eine Gefängnisstrafe aufgedrückt. Der Staatsanwalt ordnete an, dass der Pfleger in der Krankenabteilung der Strafvollzugsanstalt untersucht wird.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende (31.8./1.9.) in dem Altenheim in Palma de Mallorca eine über 90 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, waren die Leiter des Altenheims am Dienstag (3.9.) auf den Vorfall aufmerksam geworden.

Als die Frau untersucht wurde, stellte das Pflegepersonal im Genitalbereich Verletzungen fest, die darauf hindeuten, dass die Frau sexuell vergewaltigt und penetriert wurde. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters soll das Opfer nicht in der Lage gewesen sein, sich zu wehren.

Bei ihren Ermittlungen fanden die Beamten der Nationalpolizei dann heraus, dass der 27-Jährige in der Tatnacht bei der Seniorin gewesen sein muss. Am Samstag (7.9.) wurde der mutmaßliche Täter dann dem Haftrichter vorgeführt. Bei seinem Erscheinen vor Gericht wurde er auch gerichtsmedizinisch untersucht und dabei geprüft, ob er an einer psychischen Erkrankung leidet.

Danach sprach der Richter gegenüber dem Opfer eine Gefängnisstrafe aus. Auf dem Weg zur Krankenabteilung der Strafvollzugsanstalt versteckte sich der mutmaßliche Täter im Polizeiauto, um von den Fotografen nicht abgelichtet werden zu können. /sw